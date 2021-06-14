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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağacın arasına sıkışan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ağacın arasına sıkışan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ağaca sıkışan inek

Ormanlı Hayvan 

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uçurumda ağaçlara sıkışan ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay, ilçeye bağlı Kızılcapınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağlar Demirtaş, hayvanlarının otladığı sırada bir ineğin kaybolduğunu fark etti. Mezarlık mevkiinde ormanlık alanda görülen ineğin, ağaçların arasında sıkıştığı ve hareket edemediği anlaşıldı. Yardım için İtfaiye ekiplerine haber verildi.
Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri bölgeye gelerek uzun uğraşlar sonucunda ineği sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim ettiler. Köylülerin de yardımıyla halata bağlanan inek metrelerce uçurumdan yukarı çekildi. Kurtarılan ineğin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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