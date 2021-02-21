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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

- Güvenli kamerasına yansıyan kaza anı - Otomobilin yoldaki yayaya çarpması, yayanın yere düşmesi Afyonkarahisar 'da otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da otomobilin genç kıza çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi üzerinde H.Ö. (64) idaresindeki otomobil, yolda akrabalarıyla yaya olarak yürüyen Fikriye G'ye (14) çarptı.Kazada hafif yaralanan Fikriye G, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan kaza anının yansıdığı bir iş yerinin güvenlik kamerasında ise otomobilin çarpması sonucu genç kızın yere düşmesi yer alıyor.

Genç Kız Kamera Güvenlik Kamerası Karahisar 

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