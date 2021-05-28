AFYONKARAHİSAR - Kurum: 'Sosyal konutlarımızla Afyonkarahisar’ımız depreme karşı daha güvenli hale gelecek'
AFYONKARAHİSAR - Kurum: "Sosyal konutlarımızla Afyonkarahisar ’ımız depreme karşı daha güvenli hale gelecek" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Törene katılanlar - Canlı bağlantı ile Millet Bahçelerine ilk fidanların dikimi - Bakan Kurum'a hediye takdimiAFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikimi töreninde konuştu. (4)
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