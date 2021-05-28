Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Kurum: 'Sosyal konutlarımızla Afyonkarahisar’ımız depreme karşı daha güvenli hale gelecek'

AFYONKARAHİSAR - Kurum: 'Sosyal konutlarımızla Afyonkarahisar’ımız depreme karşı daha güvenli hale gelecek'

AFYONKARAHİSAR - Kurum: "Sosyal konutlarımızla Afyonkarahisar ’ımız depreme karşı daha güvenli hale gelecek" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Törene katılanlar - Canlı bağlantı ile Millet Bahçelerine ilk fidanların dikimi - Bakan Kurum'a hediye takdimiAFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikimi töreninde konuştu.
(4)

Deprem Karahisar 

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement