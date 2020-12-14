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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 vakası görülmeyen köye gelenler, HES kaydı kontrol edilip içeri alınıyor

AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 vakası görülmeyen köye gelenler, HES kaydı kontrol edilip içeri alınıyor

- Köy girişine gelen araçların bekçi tarafından kontrol edilmesi - HES kaydı kontrolü ve ateş ölçümü yapılmasıKovid - 19 vakası görülmeyen köye gelenler, HES kaydı kontrol edilip içeri alınıyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Emirdağ ilçesindeki Camili köyüne gelenler, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında muhtarlık tarafından kurulan kontrol noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kaydı kontrol edilip, ateşleri ölçülüyor.Bugüne kadar hiçbir Kovid - 19 vakası tespit edilmeyen ilçeye bağlı 25 hanelik Camili köyünde, muhtarlık köy dışından gelenlere yönelik yeni tedbirleri uygulamaya koydu.Köyün iki giriş noktasına kurulan bariyerlerle önlem alan muhtarlık, gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) kaydını kontrol edilip, ateşlerini ölçtükten sonra içeri alıyor.Köy muhtarı Kenan Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Kovid - 19 salgının çok arttığını söyledi.

Buna karşın köylerinde bugüne kadar hiç vaka görülmediğini ifade eden Kuru, bundan sonraki süreçte de köye hastalığın girmesini engellemek amacıyla, köy girişlerine bariyer kurduklarını söyledi.

Bu bariyer noktalarında gece gündüz köye girmek isteyenlerin ateşlerinin ölçüldüğünü, HES kodlarının kontrol edildiğini dile getiren Kuru, şöyle konuştu:"Bu uygulama köy halkımızın ortak kararıdır. Köyümüz 25 hane ve yaklaşık 60 vatandaşımız burada yaşıyor. Bugüne kadar şükürler olsun ki; köyümüzde hiç Kovid - 19 vakası olmadı. Biz de hiçbir zaman olmaması için bu uygulamayı başlattık. Köyümüzün iki giriş noktası var ve buraları bariyerlerle kapattık. Bekçimiz gece gündüz köyümüze girmek isteyen herkesin HES kodlarını sorgulayarak, ateşlerini ölçüyor. Bu kontrolleri koronavirüs salgını sona erene kadar sürdürmeye kararlıyız."

Koronavirüs Muhabir Karahisar Trol 

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