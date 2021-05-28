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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum, 'Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni'ne katıldı

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum, 'Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni'ne katıldı

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum, "Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni"ne katıldı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi - Programa katılanlar - Canlı bağlantı ile bazı ilçelerde fidan dikiminin gerçekleştirilmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiAFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni"ne katıldı.

Çekim 

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