AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum, 'Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni'ne katıldı
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum, "Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni"ne katıldı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi - Programa katılanlar - Canlı bağlantı ile bazı ilçelerde fidan dikiminin gerçekleştirilmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiAFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni"ne katıldı.
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