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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Afrin’de SMO kontrol noktasına saldırı: 3 yaralı - Cinderes’te kontrollü patlama

- Afrin’de SMO kontrol noktasına saldırı: 3 yaralı - Cinderes’te kontrollü patlama

Cinderes-Afrin yolundaki patlama

Kontrol Noktası Saldırı Trol 

- Cinderes beldesindeki kontrollü patlama

( AFRİN ) - Afrin’de SMO kontrol noktasına saldırı: 3 yaralı- Cinderes’te kontrollü patlama AFRİN

- Suriye’de bulunan Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı. Suriye’nin Afrin ilçesindeki Cinderes-Afrin yolu üzerinde konuşlanan Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Aracın patlaması sonucu 3 SMO askeri yaralandı. Edinilen bilgiye göre, SMO askerinin şüphelendiği aracı durdurmasının ardından şoför olaydan yerinden kaçtı. Şoförün kaçmasının ardından araçta patlama meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırının ardından bölgedeki kontroller sıklaştırıldı. Cinderes beldesinde kontrollü patlama Öte yandan Afrin’ne bağlı Cinderes’te Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından şüpheli bir araç kontrollü bir şekilde patlatıldı.
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