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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Afganistan’da Covid-19’a karşı aşılama başladı - İlk aşı gazeteciye yapıldı

- Afganistan’da Covid-19’a karşı aşılama başladı - İlk aşı gazeteciye yapıldı

ilk aşının yapılması

Güvenlik Güçleri Başkent Sağlık Çalışanları 

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( KABİL ) - Afganistan’da Covid-19’a karşı aşılama başladı- İlk aşı gazeteciye yapıldı KABİL

- Afganistan’da korona virüsle karşı mücadele kapsamında ilk aşı bir gazeteciye yapıldı. Aşı programının ilk aşamasında gazeteciler, güvenlik güçleri, ve sağlık çalışanları yer alıyor. Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama programı devam ediyor. Afganistan da aşılamaya başlayan ülkeler arasına girdi. İlk aşı, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle kadın gazeteciye yapılırken, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve diğer gazeteciler de aşılanmaya başladı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, salgının ülke için hala ciddi bir sorun olduğunu belirterek sağlık çalışanlarını insanları adil ve şeffaf bir şekilde aşılamaya çağırdı. Gani, aşılama programının bir sonraki aşamasının nüfusun yüzde 40'ını kapsaması için çabaların sürdürüldüğünü belirtti.
Sağlık Bakanı Vekili Wahid Majrooh da yaptığı konuşmada, ilk etapta aşıların çoğunun güvenlik, sağlık, eğitim ve medya sektörlerinden olmak üzere 250 bin kişiye yapılacağını ifade etti.
Majroh, "İlk aşılama girişimini başlattığımız için bugün Afganistan için şanslı bir gün, ancak planı tüm ülkeye yaymak zor olacak" diye konuştu.
İç karışıklığın sürdüğü Afganistan'a Hindistan Serum Enstitüsü'nden (SII) 500 bin doz AstraZeneca aşısı gönderilmişti. Ülkede açıklanan son verilere göre korona virüs salgınında şu ana kadar 55 bin 646 vaka ve 2 bin 435 ölüm kaydedildi. Ancak uzmanlar, savaşın büyük yıkıma yol açtığı ülkedeki sağlık hizmetlerine sınırlı erişim nedeniyle vakaların büyük ölçüde eksik olduğunu belirtiliyor.
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