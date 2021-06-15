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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ADIYAMAN - Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

ADIYAMAN - Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

- Emniyet birimlerinin olay bölgesine gelişi - 112 acil sağlık ekiplerinin hazır bulunması Adıyaman 'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Burhan A. ile bir kişi arasında, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, Burhan A'yı kalçasından bıçakladı.Yaralanın Burhan A, 112 Acil Servis Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Gesi Sağlık Ekipleri 

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