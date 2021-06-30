ADIYAMAN - Serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi
- Ambulansın Kahta Devlet Hastanesine girişi - Boğulma tehlikesi geçiren Abdurrahman Solmaz'ın sedyeyle hastaneye kaldırılması Adıyaman 'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.Abdurrahman Solmaz (35), serinlemek için Cendere Köprüsü altındaki çaya girdi.Solmaz'ın aniden gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunarak sudan çıkarılan Solmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Solmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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