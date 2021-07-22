ADIYAMAN - Serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu
- Kahta Devlet Hastanesi Adıyaman 'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğulduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu.Hakan Koç (16) serinlemek için Atatürk Barajı'na girdi. Koç'un gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının durumu bildirdiği jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Koç'un, hayatını kaybettiği belirlendi.Koç'un cesedi otopsi için Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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