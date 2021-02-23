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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ADIYAMAN - Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN - Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı

- Zanlının adliyeye getirilmesi - Adliye binasından görüntü Adıyaman 'da kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da kendini polis olarak tanıtarak yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan A'nın (60) cep telefonunu gasbeden kişiyle ilgili çalışma başlattı.Ekipler eşkalini belirledikleri şüpheliyi evinde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis Cep Telefonu Yaşlı Adam 

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