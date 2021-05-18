Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADIYAMAN - İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

ADIYAMAN - İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

- Araç konvoyu - AGD Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya'nın konuşmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da İsrail'in Mescid - i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak için çok sayıda kişi araçlarıyla Yeni Otogar önünde toplandı.Bir süre burada tekbir getirip "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ne geldi.AGD Elazığ Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, burada yaptığı açıklamada, saldırıların başladığı günden buyana Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Filistinlilere destek mesajları geldiğini söyledi.

Beyazkaya, İsrail'in, insanlara haber ulaştırma gayreti gösteren haber kuruluşlarının bulunduğu binaya saldırdığını hatırlattı.Basın mensuplarının, İsrail'in Mescid - i Aksa'ya karşı küstah baskınlarının ve tecavüzlerinin dünya kamuoyunda yer alması için gayret gösterdiğini ifade eden Beyazkaya, "Hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail'in terörist olduğunu haykırmaktadır." diye konuştu.

A Haber Protesto İsrail Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement