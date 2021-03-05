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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Adıyaman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

OLAY YERİNDE SÜRÜCÜNÜN SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILMA ANI

Bild Sağlık Ekipleri 

-YARALININ SEDYE İLE AMBULANSA BİNDİRİLMESİ

( ADIYAMAN )- Araçta sürücü sıkıştığı yerden itfaiye erlerince kurtarıldı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü sıkıştığı yerden itfaiye erlerince kurtarıldı. Kaza, Kahta ilçesine bağlı Turanlı Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan Banaz yönetimindeki 02 AAV 479 plakalı Opel markalı araç ile Murat Dadaş Güleç yönetimindeki 02 ABM 941 plakalı Renault markalı otomobil, Turanlı Köyü yolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 02 ABM 941 plakalı Renault markalı otomobilde sıkışan Murat Dadaş Güleç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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