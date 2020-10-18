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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Adıyaman’da Azerbaycan için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Adıyaman’da Azerbaycan için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gıyabi cenaze namazından görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Gıyabi Cenaze Namazı Hain Saldırı Cenaze Namazı Basın Açıklaması 

-Basın açıklamasından görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da sivil toplum kuruluşları tarafından Azerbaycan’da Ermenistan tarafından katledilen siviller ve şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Adıyaman Demokrasi Parkında, Anadolu Gençlik Derneği’nin öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gıyabi cenaze namazı kılındı. Ermenistan’ın füzeler ile katlettiği siviller ve şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya basın açıklaması yaptı. Bedrettin Beyazkaya, “30 yıl önce yaşanan acılar hala tazeliğini korumaktadır. 30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, siyonist ve emperyalist güçlerin emellerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinden uzakta yaşamlarını sürdürmelerine göz yummuştur. Yıllardır Ermenistan’ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır. Zalim ve İşgalci Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan’ın, savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir” diye konuştu.
(AHM-LO-Y)
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