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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

ADIYAMAN - Cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

- Şüpheli minibüsün içi - Cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu Adıyaman 'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da taktığı cerrahi maske içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüpheli bir minibüsü durdurdu.Ekipler, minibüsteki M.G'nin taktığı cerrahi maske içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sentetik Uyuşturucu 

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