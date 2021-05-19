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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - Bir kişi tartıştığı karısını satırla ağır yaraladı

ADIYAMAN - Bir kişi tartıştığı karısını satırla ağır yaraladı

- Yaralının hastaneye getirilmesi Adıyaman 'da bir kişi tartıştığı karısını satırla ağır yaraladıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Şambayat beldesinde bir kişi tartıştığı eşini satırla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Ali Kavalcı ile Gafure Kavalcı arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Kavalcı, eşini mutfaktan aldığı satırla yaraladı.Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Kavalcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane 

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