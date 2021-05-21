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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Arpa ve buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü

ADIYAMAN - Arpa ve buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü

- Ekili alanda çıkan yangına müdahale - Söndürme ve soğutma çalışmasıArpa ve buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm arazide zarar oluştu.Yelkovan köyünde arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.Köylülerin jandarmaya ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Köylüler de traktörlerle çalışmalara destek verdi.Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm arazide ekili arpa ve buğday zarar gördü.Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, hasadın devam ettiği bugünlerde tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Turanlı, ufak bir hatanın binlerce dönüm emeği küle döndüreceğini ifade etti.

Asad Jandarma Yangına Müdahale 

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