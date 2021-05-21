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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Adını dağlara yazdıran usta aşçı Ali Kaya Keleş, virüse yenik düştü

Adını dağlara yazdıran usta aşçı Ali Kaya Keleş, virüse yenik düştü

21 Kasım 2020 tarihli arşiv görüntüler

( AMASYA ) AMASYA

Koronavirüs Kayalı Akalan 


- Amasya'da adını dağlara yazdırıp meşhur yemekleriyle tanınan usta aşçı Ali Kaya Keleş (83), yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Genç yaşlarda lokantada bulaşık yıkayarak başladığı aşçılık mesleğini geliştirip memleketi Amasya’da uzun yıllar restoran işleten 5 çocuk babası Ali Kaya Keleş, ABD'de bulunan 'Hollywood' yazısı gibi adını devasa harflerle şehre hakim kayalıklarda yazdırmıştı. Meşhur yemekleri ve "Amasya'nın sağı kaya, solu kaya, ortasında Ali Kaya" sloganıyla tanınıp il dışından da çok sayıda müşterisi bulunan Keleş'in adı şehrin dört bir yanından gece-gündüz görülerek adeta hafızalara kazınmıştı. Mesleğini ömrünün son günlerine kadar severek yapan Keleş, iş yerine günün erken saatlerinde gelip çorbaları pişirerek personeline mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.
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