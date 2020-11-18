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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ADDİS ABABA - Etiyopya’da ordunun Tigray’da ayrılıkçılarla savaşına destek için geçit töreni yapıldı

ADDİS ABABA - Etiyopya’da ordunun Tigray’da ayrılıkçılarla savaşına destek için geçit töreni yapıldı

- Geçit töreninden detaylarADDİS ABABA (AA) - Etiyopya lılar, Tigray eyaletinde ayrılıkçılara karşı savaşan Etiyopya ordusunun mücadelesine destek için başkent Addis Ababa’da geçit töreni yaptılar.Salı günü, 17 Kasım, yerel saatle 11: 30'da, Addis Ababa'da trafikte seyreden araçlardan inen Etiyopya lılar bölgede savaşan Etiyopya lı askerleri alkışlarla selamladılar.Silahlı kuvvetleri selamlama kampanyası 2005 yılında TPLF tarafından hapse atılan sanatçı Debebe Eshetu da dahil olmak üzere bir grup Etiyopya lı sanatçı tarafından önerilmişti.Eyaletin federal hükümete meydan okuyarak Eylül ayında düzenlediği seçimlerden bu yana gerginlik giderek tırmanıyor.4 Kasım'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletindeki iktidar grubu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı, federal yetkililere karşı geldiği ve aynı zamanda eyalet başkenti Mekele'deki bir askeri kampa saldırarak çok sayıda askeri öldürdüğü için bir askeri operasyon emri vermişti.Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 ay süreyle OHAL ilan etmişti.Pazartesi günü Etiyopya , TPLF'nin Mekele banliyösünde bulunan mühimmat depolarını hava saldıları ile imha ettiğini duyurdu.Geçen hafta, TPLF güçleri komşu Amhara Eyaleti'ne roketlerle saldırarak göl kıyısındaki tatil beldesi Bahir Dar ve tarihi Gondar kentinin havaalanlarına kısmi hasar Verdi. TPLF güçleri ayrıca Etiyopya 'nın kuzey komşusu Eritre'nin başkenti Asmara'daki havaalanını hedef alan roketler saldırıları düzenledi.
Geçen hafta, Etiyopya parlamentosunun Federasyon Meclisi, TPLF'nin yerine Tigray'de geçici bir yönetim kurmaya karar verdi

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