ADANA - Tufanbeyli’de kar temizleme çalışmaları sürüyor
- Kar temizleme çalışması drone görüntü - Toplanan karların kamyonlarla ilçe dışına çıkarılması drone görüntü - Bina çatısında oluşan buz sarkıtları drone görüntü - Bina çatısında oluşan buz sarkıtlarıTufanbeyli’de kar temizleme çalışmaları sürüyorADANA (AA) - Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye ekiplerinin cadde ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmaları devam ediyor.Kentte etkisini gösteren kar nedeniyle, Tufanbeyli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizleme çalışması başlatıldı.Ekipler, Saimbeyli, Girne ve Kızıltepe caddelerinde kar temizleme çalışması yaptı.
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