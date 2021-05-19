ADANA - Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabey tutuklandı
- Zanlının emniyetten çıkarılması Adana 'da tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabey tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen ağabey tutuklandı.İddiaya göre, Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Cumali K. (21) ve ağabeyi Yasin K. (23) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Cumali K, ağabeyinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu göğsünden yaralandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cumali K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yasin K'yi gözaltına aldı.Yasin K'nin emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kavga sırasında, tüfeğin dipçiğiyle kendisine vurmaya çalışırken silahın ateş almasıyla vurulduğunu iddia ettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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