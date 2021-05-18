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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

ADANA - Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin şüpheli şahsı araması - Özel harekat polislerinin olaya müdahalesiADANA (AA) - Adana ’da tartışma sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde, Ahmet B, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerle tartıştı. Bu sırada Ahmet B. tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A’ya isabet etti.Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerce özel bir araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.İhbar üzerine mahalleye sevk edilen polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği bir evin bahçesine atılmış halde buldu. - Mahalleye özel harekat polisleri sevk edildiAhmet B’nin silahlı olduğu, bir evin bahçesinde görüldüğü ihbarı üzerine söz konusu yere özel harekat polisleri sevk edildi.Ekipler, evin çevresinde ve bahçesindeki aramalar sırasında şüpheli bir kişiyi görünce havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulundu ancak şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.Ekiplerin Ahmet B’yi yakalama çalışması sürüyor.

Polis Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Özel Harekat Polisleri 

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