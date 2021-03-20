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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede yakalanan 37 kişiye para cezası kesildi

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede yakalanan 37 kişiye para cezası kesildi

- Polis ekiplerince terasa kaçan kişilerin indirilmesi - Kovid - 19 tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulanmasıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kahvehanede oturdukları belirlenen 37 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında Alidede Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.Kahvehanede oturan ve güvenlik kamerasından polislerin geldiğini gören kişiler terasa kaçtı.Terasta ve içerdeki 37 kişiye Kovid - 19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.
İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koronavirüs Para Cezası Güvenlik Kamerası Kahvehane Zabıta 

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