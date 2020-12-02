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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi

- Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası yazılması - Yabancı uyruklu İbrahim Khaleel ve alkollü sürücünün görüntüleri Adana 'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildiADANA (AA) - Adana 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.
Polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki kontrol noktasında yabancı plakalı bir otomobili durdurdu.Aracın şoförü İbrahim Khaleel, kendisine kısıtlamayı hatırlatan polislere, "yabancılara sıkıntı yoktur." yanıtını verdi.Khaleel'e kısıtlamaya uymadığı için para cezası kesildi.Elektrikli bisikletle uygulama noktasına gelen alkollü sürücü Vedat C'ye de hem kısıtlamaya uymadığı için hem de alkollü araç kullandığı için para cezası uygulandı.Vedat C. polis merkezine götürülürken, araç, Vedat C'nin denetim noktasına çağrılan yakınlarına teslim edildi.Denetimde, kısıtlamaya uymayan 7 kişiye daha para cezası verildi.

Alkollü Sürücü Koronavirüs Para Cezası Polis Merkezi Kontrol Noktası 

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