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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Silahla başından vurulan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

ADANA - Silahla başından vurulan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

- Ateş açılan evden görüntüler - Hastanenin dış görüntüsü - Yaralanan çocuğun fotoğrafı Adana 'da silahla başından vurulan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'da 2 yaşındaki bir çocuk misafir olarak bulunduğu evde sokaktan tabancayla ateş açılması sonucu başından vuruldu.Sağlık sorunları bulunan Reşit Ü, eşi Rojin ve 3 çocuklarıyla birlikte tedavi olmak amacıyla 3 gün önce Şırnak'tan Adana 'ya gelerek 19 Mayıs Mahallesi'ndeki yakınlarının yanında kalmaya başladı.
Aile üyelerinin evde bulundukları sırada sokaktan iki kişi tabancayla ateş açarak bölgeden uzaklaştı.Bir süre sonra baba Reşit Ü, dışarıya bakmak için balkona yöneldiği sırada 2 yaşındaki kızı Vildan'ı yerde başından vurulmuş halde buldu.Yaralı çocuk, çevredekilerin yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan çocuk, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.Polis ekipleri, iki kişi olduklarını belirlediği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İsaf 

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