ADANA - Seyir halindeki tüp yüklü kamyonet yandı

- İtfaiye ekipleri - Yanan kamyonetten görüntüler - Dolu tüplerden görüntüSeyir halindeki tüp yüklü kamyonet yandıADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde, tüp yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yusuf Yıldız idaresindeki 01 UB 884 plakalı tüp yüklü kamyonet, Sezai Karakoç Bulvarı'nda seyir halindeyken motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Sürücü Yıldız, dumanların çıktığını görünce aracı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tüplere ulaşmadan söndürdü.Yangın nedeniyle araçta büyük çaplı hasar oluştu.
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