Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Seyir halindeki traktör römorkundan düşen kişiyi yoldan geçen vatandaş buldu

ADANA - Seyir halindeki traktör römorkundan düşen kişiyi yoldan geçen vatandaş buldu

- Olay yerinden görüntüler - Yaralıyı bulan Süleyman Özdemir'in konuşmasıADANA (AA) - Adana 'da, seyir halindeki traktör römorkundan saman balyalarıyla yola düşen yaralı hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Güneri Mahallesi'nde, evine doğru giden Süleyman Özdemir yolda, saman balyaları üzerindeki bir kişinin yaralı halde yattığını fark edince yardım etmek istedi.Özdemir'in ihbarı üzerine yaralı N.Ö, olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çalışma başlatan polis ekipleri N.Ö'nün, seyir halindeki traktör römorkunda bulunan saman balyalarının bir kısmıyla birlikte düşerek yaralandığını tespit etti. Traktör sürücüsünün, N.Ö. ve saman balyalarının bir kısmının düştüğünü ise köye gidince fark ettiği belirledi.Çiftçilik yapan Süleyman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, traktör sürücüsünün polise, balyaların bir kısmının devrildiğini ve N.Ö'nün römorkta olmadığını köye gidince fark ettiğini söylediğini belirtti.

Polis Hastane Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement