ADANA - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Statta toplananlar - Dev Türk Bayrağı - İstiklal Marşı okunmasıADANA - Vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve stadyumlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Adana 'daki kutlamalar kapsamında saat 19.19'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Adana Stadyumu'nda İstiklal Marşı okudu.
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