Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı

-Polislerin çocuklarla sohbet etmesi

-Hediyelerin verilmesi



( ADANA ) ADANA



- Adana’da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaret gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uygun olarak hastanede görevli doktor ve hemşireler eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.





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