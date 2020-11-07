Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı

-Polislerin çocuklarla sohbet etmesi -Hediyelerin verilmesi
( ADANA ) ADANA
- Adana’da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaret gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uygun olarak hastanede görevli doktor ve hemşireler eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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