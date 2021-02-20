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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

ADANA - Polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

- Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarması - Ekiplerin vatandaşlara broşür dağıtması ve bilgilendirme yapması Adana 'da polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardıADANA (AA) - Adana 'da polis, kendini falcı ve seyyar satıcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı bilgilendirmede bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son günlerde fal bakmak ve mutfak eşyası satmak bahanesiyle evleri ziyaret eden dolandırıcılara karşı farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.Ekip, kapı kapı gittikleri evler ve sokaklarda, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.Polis, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı çeşitli bilgilerin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.

Polis Farkındalık Dolandırıcılık 

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