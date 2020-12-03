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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı

ADANA - Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı

- Zanlıların kullandığı otomobil - Vatandaşın kazalı otomobili - Vatandaşın AA Muhabirine konuşmasıOtomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandıADANA(AA) - Adana 'da otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 33 SK 9663 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtakilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı.Araçlarıyla Zağarlı Mahallesi yoluna sapan şüpheliler, yolun ekiplerce kapatıldığını fark edince duramayarak park halindeki otomobile çarptı.Araçtaki zanlılar M.K. ve U.A. gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Polis Akalan Polis Ekipleri 

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