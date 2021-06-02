Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ADANA - Otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntülerADANA (AA) - Adana ’nın Ceyhan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adil Tosun’un kullandığı 07 AFB 94 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında, seyir halindeki İsmail Gökşen’nin kullandığı 31 ABD 211 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Tuğba Güvenç Tosun (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Tosun ve kızları Tuana Asya (2) ile Irmak Buğlem (1) ağır yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Tuğba Güvenç Tosun’un cenazesi ise Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Tır sürücüsü İsmail Gökşen ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Cenaze Polis Merkezi Bild 

İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement