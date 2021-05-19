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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

ADANA - Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

- Kedilerin otomobilin motorundan çıkarılması - Vatandaşların kedileri beslemesi Adana 'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan iki kedi yavrusu, polis ekiplerince kurtarıldı.Toroslar Mahallesi'nde bir otomobilin kaputundan kedi sesleri geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi.Adrese yönlendirilen ekipler, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkaramayınca otomobilin sahibi Aysel Yılmaz'ı aradı.Araç sahibinin kaputu açmasıyla kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, kedileri bulunduğu yerden çıkardı.Kurtarma çalışmasını izleyen bir kişi, kedi yavrularını sahiplendi.

Polis Bild Polis Ekipleri 

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