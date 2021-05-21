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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yapan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Ekiplerin kaza yerindeki çalışması Adana 'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Onur Cem Günbaz'ın (35) kullandığı 01 C 0345 plakalı otomobil ile Zeki Yarat (68) idaresindeki 01 DMG 08 plakalı kamyonet, D - 400 kara yolu Yeni Mezarlık kavşağında çarpıştı.Kazada, otomobilde bulunan 72 yaşındaki Ahmet Günbaz olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Hatice Günbaz 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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