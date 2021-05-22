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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Otomobil iki motosikletle park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

ADANA - Otomobil iki motosikletle park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiADANA (AA) - Adana 'da otomobilin iki motosiklet ile park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.G.A. idaresindeki 01 AFP 695 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu Caddesi'nde paket servis yapan N.S'nin kullandığı 31 AAE 315 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil, ardından da park halindeki 34 BZE 056 plakalı otomobile ve M.A'nın kullandığı 01 ADD 52 plakalı motosiklete çarptı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücüler çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

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