ADANA - LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
- Polisin dedektör köpekle araçta arama yapması - Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi - LPG tankına gizlenmiş uyuşturucunun bulunması - İki şüphelinin görüntüsü Adana 'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankında 14 kilogram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu değerlendirdiği bir otomobili durdurup dedektör köpek "Uzi" ile arama yaptı.Köpeğin, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, LPG tankına gizlenmiş 14 kilogram esrar ele geçirildi.Ekipler, araçtaki Suriye uyruklu İ.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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