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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ADANA - Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

- Kaza yeri - Köprü ayağına çarpan otomobilin hurda hali - Otomobilden yola saçılan eşyalar - Aracın çekiciye yüklenmesi Adana 'da köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldüADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde, köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Adnan Kutevu yönetimindeki 01 DZ 997 plakalı otomobil, Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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