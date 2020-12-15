ADANA - Kısmen çöken yola batan kamyonet kepçeyle kurtarıldı
- Kamyonetin çekici ile kurtarılma çalışması Adana 'da kısmen çöken yola batan kamyonet kepçeyle kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da park halindeyken kısmen çöken yola batan kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Tolga Erseven, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde park ettiği 34 PR 0219 plakalı kamyonetin, kısmen çöken yola battığını görünce bir süre kurtarmak için çalıştı.Aracını kurtaramayan Erseven'in ihbarı üzerine kamyonet, Çukurova Belediyesi ekiplerince kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
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