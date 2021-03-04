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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - İlkokulun yıkılan avlu duvarının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

ADANA - İlkokulun yıkılan avlu duvarının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

- Okulun yıkılan bahçe duvarından görüntü - Olay yerindeki polislerden görüntü - Okulun girişinden görüntü - Baba Cuma Tutak’ın konuşması - Çocuğu yıkılan duvarın altından çıkaran bir kadının konuşması - Çocuğun olay yerinde yaralı haldeki fotoğrafları - Çocuğun fotoğrafı Adana 'da ilkokulun yıkılan avlu duvarının altında kalan çocuk yaşamını yitirdiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, ilkokulun yıkılan avlu duvarının altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Perihan Tutak (12), Yeşilyuva İlkokulu'nun avlusunda, okul kapalı olduğu sırada oyun oynamak istedi. Okulun bahçesine çevre duvarı üzerinden atlayarak girmeye çalışan Tutak, yıkılan duvarın altında kalarak ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların çabasıyla yıkılan duvarın altından çıkarılan çocuk, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Perihan Tutak'ın cenazesi, yakınları tarafından Buruk Mezarlığında toprağa verildi.
Ölen çocuğun babası Cuma Tutak, gazetecilere, kızının, mezun olduğu ilkokulu görmek için sevinçle evden çıktığını belirterek, "Daha sonra çocuğumuzun ölüm haberini aldık. Ciğerim gitti." dedi.

Polis Cenaze Ölüm Haberi 

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