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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - İki yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

ADANA - İki yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

- Adana Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü - Yakalanan zanlının görüntüsü Adana 'da iki yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandıADANA (AA) - Adana 'da iki yaşındaki çocuğun silahla başından vurularak yaralanmasıyla ilgili aranan zanlı tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Vildan Ülker'in merkez Yüreğir ilçesindeki evde 26 Mayıs'ta sokaktan tabancayla ateş açılması sonucu başından vurularak yaralanmasıyla ilgili silahı kullandığı öne sürülen zanlının kimliğini tespit etti.Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüpheli M.Ç'nin (26) merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunduğunu belirledi.Polislerce yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, yaralı çocuğun tedaviyle hayata tutunduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. - Olayın geçmişiSağlık sorunları bulunan Reşit Ülker, eşi Rojdar ve 3 çocuklarıyla tedavi olmak amacıyla 26 Mayıs'ta Şırnak'tan Adana 'ya gelerek 19 Mayıs Mahallesi'ndeki yakınlarının yanında kalmaya başlamıştı.Aile üyelerinin evde bulundukları sırada sokaktan bir kişi tabancayla ateş açarak bölgeden uzaklaşmıştı. Reşit Ülker, dışarıya bakmak için yöneldiği balkonda, 2 yaşındaki kızı Vildan'ı başından vurulmuş halde bulmuştu. Çevredekilerin yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmişti.

Akalan 

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