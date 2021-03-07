ADANA - Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
- Kazaya karışan hafif ticari araç ile tır - Hurdaya dönen hafif ticari araç - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Çevrede alınan güvenlik önlemleri Adana 'da hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında Eren K'nin kullandığı 42 V 4283 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Can - Kur ile sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler araçta sıkışan üç kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Tır sürücüsü Eren K. ise hafif yaralandı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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