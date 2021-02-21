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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

ADANA - Evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Ailenin hastaneye taşınması - Çukurova Adana 'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendiADANA (AA) - Adana 'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 8. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evindeki yangını kendi çabasıyla söndürmeye çalışan anne Seray ile bu sırada konutta bulunan çocukları Yağmur (6) ve Muhsin Batkı (8) dumandan etkilendi.Anne ile iki çocuğu, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hastane Çalışan Anne Yangına Müdahale 

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