Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı

ADANA - Evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı

- Evin damındaki şüpheli - Özel harekat ekiplerinin operasyon için hazırlık yapması - Etkisiz hale getirilen şüpheli - Vatandaşların zanlıya saldırması - Polisin havaya ateş açması - Polisin zanlıyı korumasıEvinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı - Yaklaşık 4 saat boyunca ikna edilemeyen şüpheli, girdiği evinde yakalandıADANA (AA) - Adana 'da, evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş açıp yaklaşık 4 saat polise direnen şüpheli, gözaltına alındı.Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yaşayan O.E'nin, evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerinin ikna çabasına rağmen şüpheli O.E'nin damdan inmemesi ve havaya ateş açmaya devam etmesi üzerine, bölgeye özel harekat ve terör ekipleri de yönlendirildi.Evin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, sokakları da zırhlı araçlarla kapattı.Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarına rağmen direnmeye devam O.E. bir süre sonra damdan inerek eve girdi.Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, kapıyı koçbaşıyla kırarak şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan O.E. evden çıkartıldığı sırada çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Özel harekat polisi, havaya ateş açarak grubu dağıttı.
O.E. ve zanlıya saldıran bir şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Özel Harekat Polisleri 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement