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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Ekmek almak için sırada bekleyen kişinin telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ADANA - Ekmek almak için sırada bekleyen kişinin telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

- Zanlının emniyetten çıkış görüntüsü - Asayiş Şube Müdürlüğü tabelasından detay Adana 'da ekmek almak için sırada bekleyen kişinin telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da bir kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Burak A. (33), merkez ilçe Yüreğir Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir fırında ekmek almak için sırada beklediği sırada arkasından yaklaşan kişi cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle alıp uzaklaştı.Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden Burak A, olayı polise bildirdi.Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.Ekip, yaptığı çalışmayla şüpheli Uğur B'yi (31) olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakaladı.Cep telefonunu 300 liraya sattığı öne sürülen zanlı Uğur B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis Bild Cep Telefonu Avcılık 

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