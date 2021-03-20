ADANA - Ehliyetsiz yaşı küçük sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
- Polis aracındaki ehliyetsiz yaşı küçük sürücü ve arkadaşı - Polisin aracı aramasıEhliyetsiz yaşı küçük sürücü kovalamaca sonucu yakalandıADANA (AA) - Adana 'da polisten kaçan ehliyetsiz yaşı küçük sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan sürücü araçla kaçtı.Polis, yaklaşık 10 kilometre kovalamacının ardından sürücü O.A (17) ile yanındaki M.A'yı (17) yakaladı.Sürücü ve aracın ruhsat sahibine para cezası uygulandı.Araç, çekiciyle otoparka götürüldü.
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