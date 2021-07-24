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Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır, 4 yaralı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır, 4 yaralı

Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır, 4 yaralı

Yaralının ambulanstaki görüntüsü

Polis Hastane Bıçaklı Kavga 

-Polisin inceleme yapması
-Yaralı kadının ambulansa binmesi
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51235 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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