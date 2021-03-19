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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana’da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.

Adana’da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.

Aracın yanma anı

( ADANA ) ADANA


- Edinilen bilgiye göre, yangın Adana-Pozantı otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.
Şoför, otoyol kenarına aracını çekerek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. (UMT-
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