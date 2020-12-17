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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Adana’da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Gökyüzü Yükselen Yangına Müdahale 

-alev alev yanan sera
-Seradan yükselen dumanlar
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir fidan serasında yangın çıktı. Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri serayı saran alevlere müdahale ediyor. Yangın Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesindeki serada başladı.
Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
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