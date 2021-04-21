Adana'da bir garip olay...Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil, köprü korkuluklarına sıkıştı

-Otomobilin köprü üzerinden indirilme çalışmalarından detay görüntüler

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi



( ADANA -TEKRAR) ADANA



- Adana’da bir sürücü otomobiliyle yaya köprüsünden aracıyla geçmek isterken köprüde sıkışarak takılı kaldı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı. Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi.Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S. hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti.

Polis iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti.Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.



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