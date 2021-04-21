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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da bir garip olay...Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil, köprü korkuluklarına sıkıştı

Adana'da bir garip olay...Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil, köprü korkuluklarına sıkıştı

Yaya köprüsünde sıkışan otomobilden detay görüntüler

Polis Para Cezası Korkuluk Üst Geçit Sokağa Çıkma Yasağı 

-Otomobilin köprü üzerinden indirilme çalışmalarından detay görüntüler
-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

( ADANA -TEKRAR) ADANA

- Adana’da bir sürücü otomobiliyle yaya köprüsünden aracıyla geçmek isterken köprüde sıkışarak takılı kaldı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı. Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi.Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S. hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti.
Polis iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti.Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.
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