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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

- Şüphelilerin emniyetten çıkması - İş yerinden hırsızlık anıADANA (AA) - Adana 'da 2 otomobil ve 7 iş yerinden hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 7 iş yeri ve 2 otomobilden, 4 cep telefonu, 3 tablet bilgisayar, 15 kilogram sucuk, araç teybi ve 4 hoparlör çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından kimliklerini belirledikleri şüpheliler M.Ö, D.U. ve S.K'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı, D.U. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, şüphelilerden M.Ö'nün bir iş yerinden tablet bilgisayar çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Tablet Bilgisayar Hırsız Cep Telefonu 

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